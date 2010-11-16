Главный синоптик сказал, когда придет зима

Зима со снегом и морозами начнется в Украине 25 ноября. Об этом сообщил газете «Сегодня»директор Гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА.

Он сообщил, что в минувшее воскресенье, 14 ноября, в Киеве была зафиксирована самая высокая температура за всю историю регулярных наблюдений за погодой - 21,7 градусов выше ноля. «Они ведутся с 1881 года, и такой температуры в этот день еще не было, — рассказал директор Гидрометцентра. - А последний рекорд был в 1969 году – «плюс» 15,7. На самом деле, это очень большая аномалия. Мы не знаем, с чем она связана (точно не с глобальным потеплением, так как за последние 20 лет показатели ноября практически не изменились), но что-то изменилось в атмосфере, что дало возможность попасть к нам в ноябре африканскому теплому ветру».

В то же время у Гидрометцентра появились более точные прогнозы на оставшуюся половину месяца. «Самые теплые дни миновали, - говорит Н.КУЛЬБИДА. - До 18 ноября температура днем будет колебаться в пределах 15-20 градусов тепла, с 18 и до 24 ноября будет небольшое похолодание, до 10-15 градусов тепла».

«А вот с 25 и до 28 ноября в Украину вторгнется холодный арктический воздух. Температура ночью может понизиться до 5-10 градусов мороза, днем - до 0-5 ниже нуля. По всей территории Украины, кроме юго-запада, возможен небольшой снег. 29-30 ноября снова немного потеплеет — до 5-0 тепла ночью, и 5-10 днем. Как дальше - пока не ясно», - рассказал Н.КУЛЬБИДА.