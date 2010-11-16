Евро на межбанке идет вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9460/7,9520 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2557/60, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8130/10,8235. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3608/10 (понедельник — 1,3634/36).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.