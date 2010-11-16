Дети принесли в школу снаряд

В селе Новопавловка Великоалесандровского района Херсонской области дети принесли в местную школу снаряд времен войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, вчера в 11.30 школьники в лесополосе нашли артснаряд времен Второй мировой войны и принесли находку в школу с целью передачи в музей.

Выставлена охрана силами милиции, подана заявка в пиротехническую службу ГУ МЧС. Уничтожение боеприпаса запланировано на сегодня.