Тернополю на два дня отключили воду

В Тернополе на два дня прекращено водоснабжение.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор КП «Тернопольводоканал» Владимир КУЗЬМА, прекращение подачи воды обусловлено плановым промыванием водопроводных сетей.

По его словам, данную процедуру в Тернополе приходится проводить дважды в год из-за отсутствия станции обезжелезивания на Верхнеивачевском водозаборе.

«Вода, поступающая из него, излишне насыщена железом. При движении такой воды по стальным трубам железо окисляется и оседает на их стенках, и за полгода накапливается критическое количество осадка. При колебании системы он вымывается и попадает в краны потребителей», – отметил В.КУЗЬМА.

Работники КП «Тернопольводоканал» проводят промывание водопроводных сетей водой с повышенным содержанием хлора. Также проводятся ремонты на сетях и насосных станциях, которые невозможно выполнять при наличии воды в системе.

Водоснабжение в Тернополе прекратили сегодня в полночь до 24.00 17 ноября.

В КП «Тернопольводоканал» отмечают, что люди, которые не успели запастись водой, могут сделать это с помощью колонок-качалок, которые функционируют на всех массивах города