Первый день Курбан-байрама будет выходным для мусульман Крыма
Праздник напоминает о подвиге пророка
16 ноября - день, на который в этом году приходится начало праздника Курбан-байрам, - будет нерабочим для мусульман Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.
Первый день праздника жертвоприношения - выходной для мусульман в соответствии с постановлением крымского парламента 1993 года «Об установлении праздничных дней для граждан Республики Крым, исповедующих ислам» и статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.
Курбан-байрам (по-арабски - Ид аль-Адха) отмечается в десятый день двенадцатого месяца исламского лунного календаря.
Исламский праздник напоминает о подвиге пророка Ибрагима (Авраама). Он получил откровение, в котором было велено принести в жертву любимого сына Исмаила. Ибрагим собирался выполнить повеление. Это стало символом высшей покорности. По милости Аллаха жертва была заменена животным.
Мусульмане, отмечая Курбан-байрам, приносят в жертву домашний скот. В Крыму обычно это баран. Часть мяса нужно отдать бедным.
Принято также посещать мечети, проведывать родных и близких.