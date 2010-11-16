Учитель подбирал мальчиков для порносъемок

В Николаевской области работники милиции разоблачили группировку, в состав которой входил учитель, привлекавшая подростков к порновидеосессиям, которые размещались в Интернете.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в процессе документирования установлено, что один подозреваемый работает учителем информатики в одной из школ г. Одессы. Он на протяжении 2006-2010 годов занимался изготовлением детской порнографии и принуждал детей к участию в создании порнографии (гей-педофилия).

Кроме того, в ноябре этого года по материалам доследственной проверки отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД Украины в Николаевской области возбуждено уголовное дело по факту изготовления, хранения с целью распространения видеопродукции порнографического характера, содержащей детскую порнографию, размещенную на одном из Интернет-сайтов.

Лицо, которое подозревается в совершении преступления, под прикрытием легальной деятельности, а именно, работая директором одного из благотворительных фондов, занималась подбором и вербовкой малолетних и несовершеннолетних мальчиков для привлечения их в создание запрещенного видео при их участии. Так, в социальной сети подозреваемый создал учетную запись, где разместил видеоролик с детской порнографией, в котором «движущейся строкой» указал номер своего мобильного телефона и приглашение к спонсорству в создании детской порнографии. Прикрывая свою преступную деятельность, из указанного номера мобильного телефона он осуществил переадресацию на другой номер мобильного телефона. Последующими мероприятиями установлено, что в разделе «Видео» данной учетной записи находится свыше 500 видеозаписей разного характера, среди которых, – восемь видеороликов, содержание которых относится к детской порнографии.

Кроме того, при проведении мероприятий установлено, что подозреваемый совместно с 41-летним и 22-летним жителями Николаевской области занимались развращением несовершеннолетних, насильственным удовлетворением половой страсти неестественным способом. Следственно-оперативной группой уже установлено четыре факта насильственного удовлетворения половой страсти.

В ноябре этого года по этому факту возбуждены уголовные дела и установлены эпизоды по признакам ч.3 ст.153 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводится дальнейшая проверка по фактам сводничества малолетних для разврата. Устанавливаются малолетние потерпевшие (уже установлены 16 детей) и лица, причастные к надругательству над малолетними, – установлены пять лиц.

В ходе санкционированных обысков изъяты беспрекословные вещественные доказательства: восемь DVD и девять видеокассет с детской порнографией, компьютерная техника, с помощью которой фигуранты изготовляли видео, 49 анкет вышеуказанного благотворительного фонда с фотографиями детей, 15 граммов измельченного вещества растительного происхождения темно-зеленого цвета (направлено на экспертизу).

Все лица, подозреваемые в совершении преступления, арестованы и содержатся в СИЗО Николаева.