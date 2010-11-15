В Донецкой ОГА считают Налоговый кодекс позитивным документом

В Донецкой областной госадминистрации называют подготовленный нынешним правительством Налоговый кодекс «позитивным документом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Донецкой областной госадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ.

«Я не думаю, что введение Налогового кодекса убьет малый и средний бизнес. Это позитивный документ, которого ждали», - сказал замглавы ОГА.

По его словам, «неправильно, когда налоговое законодательство разбросано по очень многим законам». «Все должно идентифицироваться. Я считаю, что принятие такого документа - это позитивный момент», – прибавил С.ДЕРГУНОВ.

В подтверждение своих слов он сообщил, что лично участвовал в обсуждении проекта этого документа. «Я лично участвовал в области в четырех круглых столах, где активно велось обсуждение проекта Налогового кодекса, в двух очень представительных совещаниях, в том числе с представителями других областей, в которых участвовал председатель Налоговой администрации, министр финансов Украины», - сказал С.ДЕРГУНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке предприниматели протестовали против принятия нового Налогового кодекса, разработанного действующим правительством.

В акции протеста, которая проходила у здания Донецкой облгосадминистрации, приняли участие более 200 человек, занятых частным предпринимательством.

Митингующие требовали «отклонить проект Налогового кодекса №7101-1, отменить дополнительные пенсионные взносы предпринимателям за себя, уменьшить ставку единого социального взноса» и т.д.

Собравшиеся выступали против «уничтожения малого и среднего бизнеса в Украине», что, по их мнению, неизбежно произойдет в случае принятия Налогового кодекса в предложенной редакции.