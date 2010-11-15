На ГСХ Дунай-Черное море зафиксирован абсолютный рекорд

На глубоководном судовом ходе р. Дунай - Черное море зафиксирован абсолютный рекорд по количеству судопроходов - за сутки устьем Быстрое проведено 19 судов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГП «Дельта-лоцман», это максимальный результат по судопроходам за сутки со времени восстановления судоходства по глубоководному судовому ходу р. Дунай-Черное море в апреле 2007 года. Таким образом, достигнуты и тем самым подтверждены проектные возможности отечественного ГСХ – пропуск до 20 судов в сутки, что в свою очередь, является еще одним подтверждением перспективности развития данной транспортной артерии. Рекордное количество судопроходов осуществлено 11 ноября 2010 года.

«Морские лоцмана Единой морской лоцманской службы «Дунай» и лоцманы-операторы поста регулирования движения судов «Вилково» в очередной раз продемонстрировали высокий профессионализм, а сам ГСХ р. Дунай-Черное море – подтвердил конкурентоспособность», - отметил заместитель начальника Одесского регионального управления ГП «Дельта-лоцман» Василий ПРОКОПЕНКО.

По данным пресс-службы, предыдущий рекорд по количеству судов, которые прошли устьем Быстрое за сутки, был зафиксирован 4 декабря 2009 года. Тогда через ГСХ было выполнено 15 судопроходов.

11 ноября по ГСХ р. Дунай-Черное море через устье Быстрое прошли суда, которые направлялись в/из украинских портов Рени, Измаил, румынских портов Галац, Браила, Тульча, молдавского порта Джурджулешты. Суда, преимущественно, перевозили сельскохозяйственную и металлопродукцию. 6 судов были под украинским флагом, 13 - под иностранными (Россия, Грузия, Молдова, Панама, Камбоджа, Турция, Греция).

Справка УНИАН. По поручению Министерства транспорта и связи Украины, функции заказчика работ по проектированию и строительству глубоководного судового хода (ГСХ) р. Дунай – Черное море через устье Быстрое выполняет ГП «Дельта-лоцман».

Реализация проекта создания ГСХ даст возможность возродить крупнотоннажное судоходство по украинской части Дуная трассою 7-го международного транспортного коридора.

Государственное предприятие «Дельта-лоцман» создано приказом Минтранса Украины от 4 февраля 1998 года №29 с целью усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания, а также упорядочения структуры морских лоцманских служб в Северо-Западной части Черного моря.

Осуществляемые виды деятельности: содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений - каналов (Бугско-Днепровский лиманский канал, Херсонский морской канал, ГСХ «Дунай - Черное море», лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины (география - от Мариуполя до Рени). Предприятие имеет в арсенале специализированный флот – 20 лоцманских катеров, 2 промерных катера, буксир ледового класса «Гайдамака».