Милиция получила 12 новых «жигулей»

Правоохранительные органы Прикарпатья получили 12 новых служебных автомобилей «Жигули».

Об этом сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел Украины в Ивано-Франковской области.

Автомобили вручили во время торжественных мероприятий в УМВД, посвященных Дню чествования ветеранов и пенсионеров органов внутренних дел.

Эти машины предоставило МВД Украины, и отныне они будут использоваться в райотделах милиции работниками оперативных служб, в частности, уголовного розыска.