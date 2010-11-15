Милиция получила 12 новых «жигулей»
03:09, 15 ноября 2010Общество
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Сообщение с Прикарпатья
Правоохранительные органы Прикарпатья получили 12 новых служебных автомобилей «Жигули».
Об этом сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел Украины в Ивано-Франковской области.
Автомобили вручили во время торжественных мероприятий в УМВД, посвященных Дню чествования ветеранов и пенсионеров органов внутренних дел.
Эти машины предоставило МВД Украины, и отныне они будут использоваться в райотделах милиции работниками оперативных служб, в частности, уголовного розыска.
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