Остерегайтесь осеннего загара

Ноябрь продолжает радовать украинцев не по-осеннему теплой погодой. Как сообщила «Украине молодой» начальник отдела метеопрогнозов «Укргидрометцентра» Людмила Савченко, в ближайшие дни такая приятная и сухая погода удержится. Температура воздуха будет достигать 13—18 градусов тепла. И только в конце следующей недели — числа с 17–го — столбики термометров понемногу начнут опускаться. Впрочем резкого похолодания в Гидрометцентре не ожидают.

В Крыму дневная температура вторую неделю держится на отметке «плюс 20 градусов» и выше. Причем жарче не на ЮБК, а в центральных регионах. В Симферополе несколько дней назад было зафиксировано аж +27! Следовательно на пляжах снова можно увидеть обнаженные тела, а некоторые отдыхающие прибегают к активным водным процедурам — море в районе Ялты прогрелось до 16—17 градусов.

Однако загаром не стоит увлекаться, предупреждают специалисты. Так, заместитель директора Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории Вячеслав Лукъянчук рассказал агентству «Новый регион», что сейчас зафиксировано снижение содержания озона в атмосферных слоях над Крымом приблизительно на четверть больше обычного. Из-за этого легче «добраться» до земной поверхности ультрафиолетовому излучению. Оно, как известно, вредит здоровью, в частности может обострить болезни кожи. Поэтому, советует ученый, следует использовать защитные кремы а то и вообще избегать прямых солнечных лучей. Озоновая «дыра» продержится над Крымом где-то к началу декабря.