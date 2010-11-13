ГАИ отправила в регионы импортные алкотестеры и измерители скорости

Сегодня в Киеве руководство МВД Украины передало региональным подразделениям Госавтоинспекции 115 новых патрульных автомобилей ВАЗ, "Шкода Октавия", "Фольксваген Пассат", 148 комплектов импортных алкотестеров и 25 измерителей скорости "TruCam".

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам после церемонии передачи техники заместитель министра внутренних дел Украины Виктор РАТУШНЯК сообщил, что на ее приобретение ведомство потратило почти 20 млн. грн. внебюджетных средств. "Почти 20 миллионов средств пошло на это. Но средства не бюджетные, а средства внебюджетные: это средства, которые зарабатывает МВД от тех услуг, которые мы предоставляем гражданам", - сказал он.

Начальник Департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ выразил надежду, что новая техника и оборудование улучшат работу подразделений ГАИ, что, в свою очередь, будет “влиять на имидж Госавтоинспекции и милиции в целом”.