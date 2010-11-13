Погода на воскресенье

Завтра осадки в Украине не ожидаются, только ночью на севере Левобережья местами небольшой дождь, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в северных и западных областях отдельные порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 5-10°, в Закарпатье 2-7° тепла, на побережье Крыма 9-14°; днем 13-18°, на юге Одесской области и в Крыму 17-22°.

В Киевской области в воскресенье осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°. В Киеве температура ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.