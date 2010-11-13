Сегодня - Всемирный день доброты

Сегодня отмечается Всемирный день доброты (World Kindness Day).

Как сообщает РИА «Новости», именно 13 ноября 1998 года в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту, в которой участвовали Австралия, Канада, Япония, Таиланд, Сингапур, Великобритания, США. Позднее к движению присоединились и другие страны.

Специально для этого дня французский художник ОРЕЛЬ (Aurele) создал символ – открытое сердце.

Согласно исследованию японских и американских психологов, проведенному на базе университета Квансей Гакуин и колледжа Кобэ (Япония), чем больше добрых поступков мы совершаем, тем более счастливыми себя ощущаем. По мнению ученых, те, кто выражает свою благодарность, нежность и другие добрые чувства к людям в конкретных повседневных делах, не только с большим оптимизмом смотрят на мир, но и физически чувствуют себя лучше, ощущают свою жизнь более гармоничной.

В свою очередь, ученые Мичиганского университета (США) считают, что добрые люди меньше болеют и дольше живут. Исследователи наблюдали в течение пяти лет более 400 пожилых супружеских пар. Партнеры, проявлявшие внимание и заботу по отношению друг к другу, болели в два раза реже. Ученые также отметили, что отзывчивые люди живут в среднем на девять лет дольше, вероятно, благодаря тому, что у них лучше иммунитет и здоровее сердце: ведь когда человек делает что-то хорошее другим людям, у него повышается уровень лимфоцитов и расширяются сосуды.

Другой "побочный эффект" доброты – выработка «гормонов удовольствия». Когда человек помогает другим, его мозг вырабатывает большое количество эндорфинов, известных как прекрасное природное обезболивающее. Кроме того, эндорфины обладают успокаивающим эффектом, нейтрализуют воздействие стресса, облегчают депрессию. Отзывчивость сопровождается душевным подъемом, граничащим с эйфорией, что объясняется выработкой гормона серотонина, регулирующего настроение.

В ряде стран в этот праздник принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы. Так, например, в Сингапуре в 2009 году символами Дня доброты стали нежные маргаритки и герберы.