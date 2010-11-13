В ГУАМ подвели итоги операции «Перехват-2010

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ скоординировали вопросы регионального сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, накануне в Киеве под председательством молдавской стороны состоялось 6-е заседание Рабочей подгруппы по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией. В нем приняли участие представили правоохранительных органов, специальных и пограничных служб стран-членов ГУАМ.

Участники заседания заслушали отчет о проведенной в 2010 году работе, согласовали предложения к проекту плана организационно-практических мероприятий на 2011 год, а также рекомендовали кандидатуру Республики Молдова в качестве страны-координатора Рабочей подгруппы по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией на очередной период 2011-2012 годов.

Стороны обменялись информацией о развитии национального законодательства, оперативной ситуации и мероприятиях государств-членов ГУАМ по предупреждению и борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией, рассмотрели вопросы регионального сотрудничества, а также взаимодействия в формате других международных организаций в этой сфере.

Эксперты подвели итоги проведенной в октябре совместной операции правоохранительных органов государств-членов ГУАМ в сфере борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией под названием «Перехват-2010», а также обменялась информацией о других совместных мероприятиях правоохранительных органов в этой сфере.

Рабочая подгруппа согласовала состав и проформу для регулярного обмена соответствующей информацией между государствами-членами ГУАМ, а также уточнила структуру раздела «Информационного бюллетеня ГУАМ» по тематике борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией.

Были обсуждены также вопросы развития институционального сотрудничества государств-членов ГУАМ на направлении борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией.

Очередное заседание Рабочей подгруппы по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией планируется провести в марте-апреле 2011 года.