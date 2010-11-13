Генплан Киева отдадут на подпись Януковичу

Генеральный план развития Киева будет утверждать не Кабинет министров, как планировалось ранее, а Президент Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. первого заместителя министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА на пресс-конференции в рамках заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ.

По его словам, такая норма заложена в законопроекте об усовершенствовании разрешительной системы в строительстве, который Минрегионстрой планирует вынести на рассмотрение Кабинета министров 15 ноября.

«Генплан города Киева утверждается Президентом. С юристами мы этот вопрос проговорили… Таким образом, захочешь внести изменения в генеральный план, нужно будет идти в ту инстанцию, которая этот документ утвердила», - сказал он.

А.БЕРКУТА также отметил, что из перечня разрешительной документации для строительства изъято градостроительное обоснование как вид планировочной документации.

«Этим самым мы снимаем возможность все время править генеральный план в угоду отдельным лицам», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства планирует до 19 ноября вынести на рассмотрение Кабинета министров рамочный законопроект об усовершенствовании разрешительной системы в строительстве.

Планируется, что с принятием данного законопроекта количество разрешительных процедур для инвесторов сократится с 90 до 25, из которых инвестор делает только 9 шагов, а временные сроки получения разрешительной документации – с 400-450 дней до 60 дней.

В данном законопроекте министерство вводит понятие декларативного принципа для начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию. В свою очередь объекты предлагается разделить на пять категорий, в зависимости от степени сложности и опасности их строительства.

В июне т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поддержал идею Киевской городской государственной администрации об утверждении Генерального плана столицы и внесения в него изменений решениями Кабинета министров.

Разработку нового Генплана Киева до 2025 года планируется завершить в первом полугодии 2011 года. Заказчиком нового генерального плана столицы выступает Главное управление градостроения и архитектуры КГГА, генеральным подрядчиком – КО «Центр градостроения и архитектуры».