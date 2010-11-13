Россия повысит пошлины на трубы из Украины

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации после проведенного антидемпингового расследования предлагает повысить и продлить действие ввозных пошлин в отношении ряда труб, производимых в Украине, еще на пять лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, на обсадные трубы предлагается увеличить пошлину с 11,4% до 18,9%, на трубы диаметром до 820 мм - с 8,9% до 37,8%, а также установить индивидуальную демпинговую пошлину в 19,4% для труб, произведенных группой «Интерпайп», и в размере 37,8% - для труб, произведенных ОАО «Днепропетровский трубный завод».

Антидемпинговые пошлины были введены в январе 2006 года сроком на пять лет.

В период с 2005 по 2009 год импорт в РФ обсадных труб украинского производства увеличился на 9,4%, составив в 2009 году 80,6 тыс. тонн.

Объем импорта из Украины в первом полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года вырос на 39,8% (до 37,2 тыс. тонн).