На субботу синоптики обещают небольшой дождь

Завтра в западных и северных областях Украины ожидается небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных, северных и центральных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат местами 40 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 4-9° тепла, в южных областях 7-12°; днем 13-18°, в северной части 10-15°; в Крыму ночью 10-15°, днем 17-22°.

В Киевской области в субботу ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.