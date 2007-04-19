Милиция извиняется, но будет обыскивать

МВД предупреждает, что работники милиции в ближайшие дни будут осуществлять в центре Киева “поверхностный осмотр подозрительных лиц.”

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, согласно поданным в Киевскую городскую государственную администрацию от различных политических сил заявкам на проведение массовых акций, в ближайшие дни в центре Киева ожидается пребывание большого количества граждан. Учитывая это, а также имеющуюся оперативную информацию о возможности провокационных действий со стороны экстремистски настроенных лиц, Министерством внутренних дел Украины будут усилены меры по охране общественного порядка в местах проведения таких мероприятий.

В частности, с целью гарантирования безопасности людей работники милиции будут устанавливать на потенциально сложных участках разделяющие турникеты, будут перекрывать движение автотранспорта вблизи главных площадей в центре Киева и осуществлять поверхностный осмотр подозрительных лиц на предмет выявления и изъятия запрещенных предметов и вещей. С этой же целью (независимо от политического или идеологического представительства граждан) милиция избирательно будет проверять палаточные городки, расположенные в общественных местах Киева.

В связи с чем МВД Украины заранее приносит извинения киевлянам и гостям столицы за возможные неудобства, вызванные необходимостью надежного обеспечения общественного покоя и предупреждения противозаконных проявлений в общественно опасных формах.

МВД Украины выражает благодарность гражданам, которые ранее принимали участие в таких мероприятиях, за высокую политическую культуру, уважение к закону и толерантность к своим политическим оппонентам, а также надеется, что и в дальнейшем своими действиями участники массовых мероприятий поддержат авторитет Украины как правового демократического государства.