В Сумах зафиксирован температурный рекорд
22:06, 11 ноября 2010Общество
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Последний раз такое было в 1945-м
В Сумах вчера, 10 ноября, метеорологи зафиксировали температурный рекорд: впервые за 65 лет столбик термометра поднялся до 17,4 градусов выше ноля (по Цельсию).
Как сообщила УНИАН начальник отдела метобеспечения Сумского гидрометцентра Ольга ФЕСЕНКО, до этого максимальная температура 10 ноября в Сумах была зафиксирована в 2001 году – 11,9 градуса тепла. Минимальная – 16,3 градуса мороза – была зафиксирована в 1993 году.
Сегодня, 11 ноября среднесуточная температура воздуха в городе составляет 15 градусов тепла.
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