В Сумах зафиксирован температурный рекорд

В Сумах вчера, 10 ноября, метеорологи зафиксировали температурный рекорд: впервые за 65 лет столбик термометра поднялся до 17,4 градусов выше ноля (по Цельсию).

Как сообщила УНИАН начальник отдела метобеспечения Сумского гидрометцентра Ольга ФЕСЕНКО, до этого максимальная температура 10 ноября в Сумах была зафиксирована в 2001 году – 11,9 градуса тепла. Минимальная – 16,3 градуса мороза – была зафиксирована в 1993 году.

Сегодня, 11 ноября среднесуточная температура воздуха в городе составляет 15 градусов тепла.