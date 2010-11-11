В Краматорске избили журналиста

В городе Краматорск Донецкой области неизвестные избили журналиста.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сегодня в дежурную часть Краматорского горуправления милиции обратился сотрудник одного из СМИ г. Краматорска с заявлением о привлечении к ответственности неизвестных лиц, избивших его и разбивших ему личный фотоаппарат.

Согласно сообщению, на место события выезжала следственно-оперативная группа. Со слов пострадавшего журналиста был установлен, что сегодня в 14.00 на ул. Шкадинова он увидел драку между неизвестными лицами и начал снимать ее на фотоаппарат в режиме «видео». Увидев это, один из участников конфликта возмутился и ударил журналиста в лицо. От удара журналист упал на землю и разбил фотокамеру.

Теперь работниками милиции проводятся меры по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности, отметили в областном УВД.