Специалисты бьют тревогу: радиоактивное загрязнение воды продолжается

Чернобыльская организация профсоюзов предупреждает о продолжении загрязнения воды после аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил член ЦК Атомпрофсоюза - председатель Совета Чернобыльской территориальной организации профсоюзов Николай ТЕТЕРИН.

«По последним данным на протяжении всего каскада днепровских водохранилищ сейчас загрязненность воды увеличена с доаварийным уровнем от 10 до 30 раз», - сказал Н.ТЕТЕРИН.

По его мнению, это может имеет катастрофическое значение для питьевого водоснабжения и земледелия.

Он подчеркнул, что специалисты бьют тревогу и рекомендуют проводить дополнительные исследования относительно последствий загрязнения воды.

По словам. Н.ТЕТЕРИНА загрязнение воды продолжается, так как радиоактивные отходы были захоронены на берегу реки Припять. «Практически – это второй саркофаг», - подчеркивает он.

Он отметил, что после аварии отходы были захоронены в траншеях, в сооружения, которые не были приспособлены для длительного хранения радиоактивных материалов.

Эксперт подчеркнул, что эти пункты захоронения подтапливаются грунтовыми водами. «На сегодня загрязненность реки Припять формируется на 70%-75% за счет грунтовых вод. Сейчас в зоне отчуждения начали загрязняться подземные воды», - сказал он, добавив, что после аварии «загрязненность» формировалась за счет смыва радиоактивных элементов за счет смыва с поверхности.

Н.ТЕТЕРИН отметил, что специалисты не могут сказать, как бороться с этим, но очевидно, что необходимо проводить дополнительные исследования.

«Мы точно не знаем, в какой стадии находится процесс загрязнения подземных вод. Из-за недостаточного финансирования необходимый контроль не обеспечивается », - сказал он.

По его словам, последний контроль делался в 1998 году.

Н.ТЕТЕРИН отмечает, что из-за загрязнения подземных вод в зоне отчуждения могут быть загрязнены глубинные подземные воды, которые используются для питьевого водоснабжения.

«Киев имеет три источника водоснабжения – река Днепр, река Десна и подземные скважины», - сказал председатель Совета Чернобыльской территориальной организации профсоюзов.