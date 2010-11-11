В Киеве будут праздновать День студента

В столице в субботу, 13 ноября, будут праздновать День студента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в этот день на Майдане Незалежности состоится концерт по случаю Дня студента.

Начнется концерт в 19:00. Для столичной молодежи будут выступать победители вокального конкурса среди студентов высших учебных заведений. Финальной частью праздничной программы станет выступление популярных молодежных групп. По информации Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта КГГА, свое участие в концерте уже подтвердили Василий ЛАЗАРОВИЧ и Наталия ВАЛЕВСКАЯ, а также шоу-балет «Форсайт».

Несколькими часами раньше, в 16.00, на Крещатике состоится флеш-моб «Молодежь против расизма», организатором которого выступила общественная организация «Движение противодействия наркомании и наркокоррупции».

Как отметил заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО, «сегодняшняя молодежь – это будущее нашего города. Именно от небезразличной жизненной позиции молодых киевлян, активного участия в современных реформах в большой степени зависит будущее Киева и Украины в целом”.

***Международный День студента отмечается 17 ноября.