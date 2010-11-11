Лозинский госпитализирован

Бывшего бютовца Виктора Лозинского, которого обвиняют в убийстве, госпитализировали в медчасть Лукьяновского СИЗО. Экс-депутат пожаловался на боли в сердце. Медики поставили диагноз - ишемическая болезнь и гипертонический криз, сообщает ТСН.

В департаменте выполнения наказаний опровергают информацию о якобы отсутствии надлежащей медицинской помощи. В прессе, с ссылкой на одного из адвокатов Лозинского, сообщили, что лечат арестованного аспирином.

Зато представители уголовно-исполнительной системы показывают заявление бывшего депутата с заверением - жалоб нет.

Как отметил заместитель председателя департамента Николай Ковальчук, Лозинский был осмотрен невропатологом, проведено УЗИ.

"Врач посмотрел, он принимает лекарства. В больнице лежит с 18 октября. Могу вам подарить ксерокопию лично он написал, что претензий не имеет", - отметил он.

Напомним, Виктору Лозинском инкриминируется убийство 53-летнего крестьянина Валерия Олейника, произошедшее на территории личных охотничьих угодий Лозинского в июне 2009 года. По данным ГПУ, убийство Олейника было совершено с особой жестокостью: уже раненого из огнестрельного оружия крестьянина Лозинский добивал бампером машины.

В конце апреля экс-депутату выдвинули обвинение по статье "Преднамеренное убийство". Она предусматривает наказание до пожизненного заключения включительно. Сам Лозинский свою вину не признает и отказывается давать показания.