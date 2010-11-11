Янукович сегодня будет в Ивано-Франковске

11 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет находиться с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в ходе поездки глава государства осмотрит место экологической катастрофы в Калуше (Домбровский карьер).

Президент Украины также ознакомится с работой ООО «Карпатнефтехим» и примет участие в открытии двух новых заводов – по производству поливинилхлорида и по производству каустической соды и хлора.

В этот же день под председательством В.ЯНУКОВИЧА состоится расширенное совещание относительно итогов социально-экономического развития Ивано-Франковской области за 10 месяцев текущего года и перспектив развития региона на 2011 год.