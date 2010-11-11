6-летний мальчик умер, подавившись леденцом

В селе Довжок Шаргородского района Винницкой области умер 6-летний мальчик, подавившийся леденцом.

Об этом УНИАН сообщили в УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщением, первоклассник, возвращаясь из школы, зашел в магазин и купил леденец с игрушкой. Когда мальчик дома ел конфету, то ею подавился и пошел за помощью к бабушке, которая в это время была дома. Он показал, что ему плохо, при этом говорить школьник не мог. Бабушка вызвала «скорую» и побежала к соседям за помощью. Соседи положили ребенка в свой автомобиль и выехали навстречу машине «скорой помощи». К медикам ребенок попал уже мертвым. Врачи лишь констатировали смерть ребенка от механической асфиксии.