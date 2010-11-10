Комиссия УЕФА проверила стадион во Львове

Сегодня с очередным инспекционным визитом во Львове находилась экспертная комиссия УЕФА во главе с директором Департамента по стадионам и безопасности ассоциации Марком ТИММЕРОМ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

«Члены комиссии разговаривали с проектной командой стадиона во Львове и ознакомились с ходом строительных работ непосредственно на объекте», - рассказал УНИАН заместитель председателя Львовской ОГА Владимир ГУБИЦКИЙ.

По его словам, во Львов комиссия УЕФА прибыла в рамках визита в Украину. Кроме львовского стадиона, они также проинспектировали НСК «Олимпийский» в Киеве. «Выводы экспертов по двум аренам станут составляющей очередного отчета по стадионам», - сказал В.ГУБИЦКИЙ.