Черкассы могут остаться без воды из-за подтопления водозаборной станции Черкасского водоканала.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, водозаборная станция, которая находится вблизи села Свидивок, может очутиться под водой уже в ближайшее время. В прошлую субботу в районе водозабора стало сильно подмывать берег, и на сегодняшний день река забрала вглубь уже 50 м береговой полосы и постепенно добирается до насосной станции.

Таким образом, приблизительно 300 тыс. жителей Черкасс под угрозой остаться без водоснабжения, говорится в сообщении.

Чтобы избежать катастрофических последствий, исполком срочно принял решение о выделении коммунальному предприятию “Черкассыводоканал” 150 тыс. грн. из резервного фонда городского бюджета на решение этой проблемы.

По словам директора КП “Черкассыводоканал” Сергея ОВЧАРЕНКО, есть опасение, что фарватер Днепра смещается именно в ту сторону, где находится водозаборная станция. Вода все время бьет в берег и размывает его довольно быстрыми темпами. Сейчас в срочном порядке укрепляют береговую зону щебнем, камнями, бетонными блоками. Однако такие действия могут дать лишь временный эффект и не ликвидируют проблему в целом. Пока еще это чрезвычайная ситуация локального уровня, но несет в себе угрозу для значительной части местности, сказал С.ОВЧАРЕНКО.

КП “Черкассыводоканал” уже обратилось в Черкасскую облгосадминистрацию, в частности в комиссию по чрезвычайным ситуациям, в областное Управление МЧС с просьбой принять участие к ликвидации этой ЧС и выделить дополнительные средства из областного бюджета.

Кроме того, “Черкассыводоканал” планирует привлечь специалистов, которые смогут выяснить настоящие причины возникновения чрезвычайной ситуации.

Похожая катастрофическая ситуация с подмывом берега села Свидивок возникла в 2006 году. Тогда областное руководство взяло этот вопрос под контроль и выделило средства на укрепление береговой линии. В настоящее время снова возникла угроза подтопления значительной территории этого проблемного района.