Евро на межбанке упало ниже 11

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9570/7,9640, к 12:00 цены понизились до 7,9505/7,9535. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9495/7,9535 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2591/94, к 12:00 сузился спрэд 0,2593/94. К закрытию цены понизились 0,2592/93. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7050 (+0,1050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3740/1,3820. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9705/10,9825, к 12:00 цены повысились 10,9725/10,9830. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,9465/10,9580.