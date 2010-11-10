Еще одному банку разрешили не отдавать деньги

Постановлением правления Национального банка Украины от 09.11.2010 г. №486 в ООО «Диалогбанк» назначена временная администрация сроком на три месяца - с 10 ноября 2010 г. до 10 февраля 2011 г.

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, временным администратором банка назначена служащий Национального банка Украины - заместитель начальника Управления НБУ в Днепропетровской области Елена РОГОЖА.

Также указывается, что с целью создания благоприятных условий для стабилизации финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца - с 10 ноября 2010 г. до 10 февраля 2011 г.