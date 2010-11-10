Погода на завтра
13:37, 10 ноября 2010Общество
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Синоптики обещают небольшой дождь
Завтра в западных, а ночью и в северных областях Украины ожидается небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью на Левобережье и в Крыму местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 7-12°, на побережье Крыма до 17°, в западных областях 4-9° тепла; днем 11-16°, в южной и восточной части 15-20°, в Крыму до 24°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.
В Киевской области в четверг ночью ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 11-16°. в Киеве температура ночью 9-11° тепла, днем 13-15°.
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