ГПУ вернула в обвинение Пукача злоупотребление положением

В рамках расследования дела об убийстве журналистам Георгия Гонгадзе Генеральная прокуратура возобновила обвинение экс-генералу Алексею ПУКАЧУ в части злоупотребления служебным положением, что предусматривает ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, Генпрокуратура отменила свое предыдущее постановление о закрытии производства об обвинении А.ПУКАЧА в этой части, что соответствующим образом в судебном порядке обжаловала адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

О возобновлении производства было объявлено сегодня во время судебного заседания в Печерском районном суде г. Киева, который должен был рассмотреть жалобу адвоката.

Председательствующая в судебном заседании судья Мария ПЕЛАЕВА в начале процесса проинформировала, что в суд поступило соответствующее письмо от Генпрокуратуры.

В то же время, в дальнейшем выяснилось, что Генпрокуратура возобновила обвинение еще 7 октября этого года, впрочем, как отметила В.ТЕЛИЧЕНКО, она не была должным образом информирована об этом. В результате того, что предмет обжалования из-за такого хода событий оказался отсутствующим, суд оставил жалобу адвоката без удовлетворения.

Как объяснила в интервью журналистам В.ТЕЛИЧЕНКО, под злоупотреблением служебным положением А.ПУКАЧЕМ следует считать то, что он давал подчиненным незаконные указания на сбор информации о журналистах и политиках, незаконно и преждевременно уничтожил документы строгой отчетности, давал незаконные указания вести внешнее наблюдение.

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по заключениям экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года, и был задержан 21 июля 2009 г.

14 сентября 2010 года пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу об обвинении бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе заканчивается.

7 октября Верховный Суд Украины продлил до 8 декабря арест А.ПУКАЧА.