Украина заинтересована в активизации отношений с ОПЕК

Украина заинтересована в активизации отношений с Организацией транспортеров нефти (ОПЕК) в связи с увеличением объема транзита нефти через территорию страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с генеральным секретарем ОПЭК Абдаллой Эль-БАДРИ в Вене.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам пресс-секретаря премьер-министра Украины Виталия ЛУКЬЯНЕНКО, Н.АЗАРОВ отметил, что с текущего года транзитом через Украину в Беларусь поставляется венесуэльская нефть, также идут переговоры о транзите нефти с Азербайджаном, который планирует существенно увеличить ее добычу в ближайшее время.

«Украину интересуют прогнозы ОПЕК, информация о ситуации на рынках – о рисках и перспективах развития рынков», - процитировал В.ЛУКЬЯНЕНКО главу правительства Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 октября т.г. Украина и Беларусь подписали соглашение о транзите венесуэльской нефти через нефтепровод «Одесса-Броды». Сейчас венесуэльская нефть, которую закупает Беларусь, завозится танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам АЛИЕВ заявил, что Азербайджан готов приобщиться к проекту «Одесса-Броды». Он отметил, что Азербайджан намерен и дальше диверсифицировать экспорт и увеличивать объемы продаж нефти. В рамках партнерства с Украиной в этом плане уже были сделаны определенные шаги: была создана компания «Сарматия», проводились технико-экономические исследования, и в практическом плане азербайджанская нефть уже поставляется на украинские заводы.