Милиция подтвердила, что бюллетени на мусорнике подлинные

Милиция Хмельницкой области проверяет два факта выявления возможно неучтенной избирательной документации в Каменце-Подольском после выборов в местные советы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью УМВД в области Виктор КОВЕРЗЮК.

По его словам, после голосования в Каменце-Подольском обнаружено 159 бюллетеней на улице возле избирательного участка замотанными в газету, еще 350 - в школьной мусорной урне.

“Причем все бюллетени были проштампованы печатями с указанием номеров избирательных участков и имели отметку в поддержку одного из кандидатов в мэры - Ростислава ЯРЕМЫ. В первом случае работники милиции уже даже успели провести экспертизу документов, которая засвидетельствовала, что оттиск печати совпадает с оригиналом, а по второму факту исследования еще продолжаются”, - сообщил он.

Кроме того, еще одна жалоба на попытку подтасовать результаты голосования поступила от кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 23 Каменца-Подольского. Он сообщил, что во время повторного пересчета голосов на одном из избирательных участков выяснилось, что часть избирательных бюллетеней, поданных в его поддержку, испорчена путем проставления дополнительной отметки напротив фамилий других кандидатов.

“По каждому из этих фактов работники органов внутренних дел в установленном законом порядке проводят проверки и экспертные исследования, результаты которых будут направлены в прокуратурк, которая и будет принимать решение в соответствии с действующим законодательством”, - сказал В.КОВЕРЗЮК.