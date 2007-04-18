К Евро-2012 будет построен автобан Львов - Луганск

Украине необходимо 15-25 млрд. долл. на строительство автодорог в рамках подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для журналистов сообщил министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ.

«На строительство дорог, для того, чтобы мы могли существенно улучшить их состояние и могли принять Евро-2012, нам нужно минимум 15 млрд., я думаю, что это может быть до 25 млрд. долл.», - сказал министр.

При этом он отметил, что эти средства можно будет привлечь у инвесторов, «если будет принят закон о строительстве дорог на концессионной основе» (изменение к закону – УНИАН). «Это будет около 2/3 вложений именно по этим программам (концессия – УНИАН)», - сказал он.

В частности, среди таких дорог, которые могут быть построены на концессионной основе, он назвал Большую кольцевую дорогу вокруг Киева, а также трассу, которая соединит Восток и Запад Украины – Львов-Луганск.

Как отметил министр, самая большая нагрузка при проведении чемпионата будет на пограничной территории, поскольку большая часть гостей будет ехать на своих автомобилях. Поэтому, по мнению министра, инфраструктура дорог западной Украины должна реконструироваться в первую очередь. «Поэтому сегодня проводится реконструкция дороги Львов-Броды, запроектирован концессионный автобан Краковец-Броды», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

По словам министра, Окружная дорога вокруг Киева, а также автобан Львов-Луганск должны быть построены до 2012 года.

В частности, автобан Львов-Луганск будет стоить около 7,5 млрд. долл.

В тоже время до 2010 года будет улучшена дорожная инфраструктура вокруг городов, где будут проходить соревнования, сообщил министр.