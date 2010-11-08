Сегодня открыли транспортную развязку на 152 км трассы Киев-Чоп

Сегодня открыто движение на транспортной развязке 152 км автомобильной дороги М06 Киев-Чоп. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Согласно сообщению, построенная транспортная развязка существенно повысит безопасность движения и обеспечит непрерывное движение транспортных средств. Ожидаемый прирост интенсивности движения в зоне развязки в 2026 году составит 18,33 тыс. автомобилей в сутки.

Во время проведения ремонтных работ на транспортной развязке использовались новейшие технологии: верхние слои дорожной одежды устроены из щебеночно-мастикового асфальтобетона; путепровод - из монолитных железобетонных конструкций; основа дорожной конструкции устроена с использованием существующего асфальтобетонного покрытия с помощью использования технологии «Recycling»; дорожная разметка устроена с применением современных долговечных материалов.

Нормативный межремонтный срок путепровода составляет 11 лет. На развязке установлено 2,5 км освещения, 16 дорожных знаков.

Проектная организация - ГП "Укргипродор", подрядчик – "Гюльсан" (Турция), субподрядчик - ООО "Трансмост".