Во Львове в седьмой раз состоится фестиваль «Золотая роза»

21 ноября во Львове состоится открытие VII Молодежного международного музыкального фестиваля им. Исидора Вымера «Золотая роза-2010».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, для участия в музыкальном фестивале приглашены выдающиеся музыканты, композиторы, музыковеды.

«Этот музыкальный фестиваль проходит в седьмой раз, и необходим нашей способной молодежи, также фестиваль играет важную роль для повышения культурного уровня молодежи именно в сфере понимания классической музыки» - отметила в комментарии УНИАН основатель молодежного музыкального фестиваля «Золотая роза» Елена ВЫМЕР.

В программе фестиваля, который продлится до 27 ноября, состоится концерт вокальной и хоровой музыки в зале Органной и камерной музыки; конференция на тему «Роль молодежи в формировании отношения к современной классической музыке» с участием Хиландара ЛАСКАРИСА (Австрия) и композитора Надежды КУРИННОЙ (Львовская государственная филармония им. С.Людкевича); концерт звезды «Золотой Розы» с участием заслуженной артистки Украины Этеллы ЧУПРИК (Львовская национальная музыкальная академия им. Н.Лысенко); благотворительный вечер для многодетных и малообеспеченных семей Львовской области.