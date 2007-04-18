Минобороны предлагает Киселеву расслабиться

В Министерстве обороны называют абсолютно безответственной и не отвечающей действительности, информацию народного депутата Василия КИСЕЛЕВА о намерении перебросить этой ночью военный полк из Днепропетровска для усиления президентских сил.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении управления пресс-службы Минобороны по поводу того, что “сегодня, 18 апреля, некоторые СМИ распространили заявление народного депутата, одного из представителей фракции Партии регионов о переброске «полка военных» этой ночью из-под Днепропетровска для усиления Президентского полка, которые должны на протяжении двух недель дислоцироваться под Киевом”. Для придания большей серьезности это названо «абсолютно достоверной информацией», отметили в Минобороны.

Как сообщили Управлению пресс-службы Минобороны в штабе армейского корпуса, который расположен в Днепропетровской области, все военнослужащие воинских частей и соединений, которые входят в его состав, находятся в местах постоянной дислокации и никаких “перебрасываний” не осуществляли.

Выполняя приказ министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО о запрещении в период политического кризиса в государстве повышать степень боевой готовности частей и соединений Вооруженных сил Украины, ни одно из воинских подразделений в Днепропетровской облсти ни днем, а тем более ночью не оставляло и не планирует оставлять места своей постоянной дислокации, отметили в Минобороны.

Следующим авторам “абсолютно достоверной информации” Управление пресс-службы МО Украины убедительно рекомендует сначала проверять факты в профильных первоисточниках, а в случае подтверждения – ознакамливать общество с ними, а не создавать виртуальную угрозу и самим же ее бояться.