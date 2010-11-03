Журналиста в Киеве поймали на краже

Вчера работники милиции задержали в Киеве во время кражи специального корреспондента одной из всеукраинских газет, который объяснил свой поступок стражам порядка проведением журналистского расследования.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, работника СМИ задержали на выходе из торгового строительного центра, который находится на проспекте Григоренко, изъяв у него зубила, сверла, клей, спецрукавицы и т. п. на общую сумму 511 гривни.

Задержанный отрекомендовался работникам милиции как главный редактор печатного издания (какого именно, в милиции не уточняют), и объяснил, что совершил кражу не для собственной наживы, а в рамках проведения журналистского расследования относительно безопасности охраны заведений торговли.

В то же время предоставить удостоверение, которое бы подтверждало его принадлежность к СМИ, он сразу не смог. Лишь вечером его коллеги привезли в Дарницкое райуправление милиции удостоверение, которое указывало, что задержанный является специальным корреспондентом печатного издания. Выяснив обстоятельства, собрав соответствующие материалы, журналист был отпущен из райотдела. Он объясняет свои действия следствию. Вопрос возбуждения или невозбуждения уголовного дела будет решен в ближайшее время, говорится в сообщении.