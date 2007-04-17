Испания предлагает Украине посредничество в разрешении политического кризиса

Испания как страна, председательствующая в ОБСЕ, готова оказать Украине посредническую помощь в урегулировании политического кризиса. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Украине Хавьер Хиль КАТАЛИН во время встречи с министром юстиции Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, которая состоялась в Киеве 16 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по словам посла, если в дальнейшем Украина будет нуждаться в посреднических усилиях, “Испания готова протянуть руку помощи и предпринять соответствующие шаги”.

Он также отметил, что Евросоюз стремится видеть Украину процветающей и стабильной страной. „Это большое государство, которое должно занимать должное место”, - отметил Х.КАТАЛИН.

Министр юстиции заверил посла Испании, что в Украине осознают геополитический фактор, который содержит нынешняя ситуация в стране.

По мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, Украина может быть заинтересованной в информационном посредничестве. „Выражение европейскими странами своей точки зрения относительно ситуации в Украине, а также предоставление информационной помощи относительно похожих проблем, возникавшие в странах Евросоюза, и пути решения этих проблем является возможной формой помощи. Это будет способствовать определению некоторых аксиом, от которых можно было бы двигаться в разрешении политического кризиса в Украине”, - считает А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр юстиции также отметил, что выход из кризисной ситуации, сложившейся в Украине, следует искать только через действующие нормы Конституции и законов.

„Игнорирование норм права при осуществлении договора между политическими силами – это опасный путь для страны”, - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.