Следователь милиции требовал у родственников задержанного $20 тысяч
СБУ задержала взяточника
В Донецкой области сотрудники СБУ задержали следователя милиции, вымогавшего взятку в размере 20 тыс. долларов США.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.
Следователь милиции был задержан во время получения им денег, которые он требовал от родственницы арестованного правонарушителя.
Запугивая мать обвиняемого в совершении преднамеренного убийства, следователь требовал 20 тыс. долларов за содействие в проведении судебно-психиатрической экспертизы, по результатам которой ее сын мог быть признанным неподсудным.
По словам женщины, следователь угрожал её сыну длительным заключением, а также нанесением в следственном изоляторе через других лиц тяжких телесных повреждений.
По материалам СБУ органами прокуратуры Донецкой области возбуждено уголовное дело по ст. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 369 (дача взятки) и 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.