Следователь милиции требовал у родственников задержанного $20 тысяч

В Донецкой области сотрудники СБУ задержали следователя милиции, вымогавшего взятку в размере 20 тыс. долларов США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

Следователь милиции был задержан во время получения им денег, которые он требовал от родственницы арестованного правонарушителя.

Запугивая мать обвиняемого в совершении преднамеренного убийства, следователь требовал 20 тыс. долларов за содействие в проведении судебно-психиатрической экспертизы, по результатам которой ее сын мог быть признанным неподсудным.

По словам женщины, следователь угрожал её сыну длительным заключением, а также нанесением в следственном изоляторе через других лиц тяжких телесных повреждений.

По материалам СБУ органами прокуратуры Донецкой области возбуждено уголовное дело по ст. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 369 (дача взятки) и 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.