Погода на субботу

Завтра в Украине сохранится сухая, прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 30 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье Крыма местами 4-6° тепла; днем в восточных областях 4-9° тепла, на остальной территории 7-12°, в Прикарпатье до 15° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.

В столице также переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем около 10°.