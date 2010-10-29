Крым требует отдать санатории

Совет министров Крыма рассчитывает получить в свое управление крымские санатории и пансионаты, которые сейчас находятся в подчинении СБУ, налоговой, министерств обороны и здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства, глава Совмина ВРК Василий ДЖАРТЫ, выполняя поручение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, направил ведомствам, которым принадлежат крымские здравницы, письма с просьбой передать эти объекты в сферу управления Совета министров.

«Пока никто не согласился, - отметил крымский премьер. - После выборов я обязательно буду разговаривать с Президентом и покажу ему все письма с ответами».

В.ДЖАРТЫ в качестве примера привел ответ налоговой. Ведомство утверждает, что санатории ему «очень нужны, поскольку у работников налоговых органов Украины сложнейшая работа».

Премьер Крыма считает, что ведомства, владеющие крымскими здравницами, не заинтересованы в их развитии, а после передачи санаториев и пансионатов в управление автономии регион сможет привлекать инвесторов и вкладывать средства в модернизацию объектов.

Кроме того, В.ДЖАРТЫ напомнил, что последние 5-7 лет на территории многих ведомственных санаторно-курортных учреждений ведется незаконное строительство жилых домов и частных гостиниц.

Число санаториев, на которые претендует Совмин АРК, в сообщении не указано.