Гриппа еще нет, но беречься уже пора

В Тернополе ограниченно проведение массовых мероприятий для учеников младших классов. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горсовета, соответствующее решение приняла противоэпидемическая комиссия при городском совете в связи с повышением среди детей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас показатель заболеваемости ОРВИ в Тернополе составляет 71,84 случая на 10 тыс. населения, тогда как пороговый недельный показатель для города составляет 100,3 случая на 10 тыс. населения.

По данным комиссии, рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 6,8%, с аналогичным периодом прошлого года – 8,9%.

Уровень заболеваемости среди детей по сравнению с прошлой неделей вырос на 8,1%, Прирост заболеваемости наблюдается среди двух возрастных групп детей: 1-4 года и 10-14. Наивысший прирост зафиксирован среди детей 10-14 лет – на 12,5%.

На данный момент в школах города из-за болезни отсутствует в среднем 7,1% детей.

Соответственно комиссия ограничила до спада заболеваемости проведение для учеников младших классов спортивных занятий на улице, а также организацию концертов, праздничных утренников, сборов, соревнований, конкурсов и т. п.

Также комиссия обязала учебные заведения обеспечить ежедневное наблюдение за состоянием здоровья детей и персонала, исключить возможность пребывания больных детей и работников с признаками респираторной инфекции в школах и детских дошкольных учреждениях.

Также обусловлено, что в случае отсутствия в отдельных классах больше 25-30% учеников руководство учебного заведения имеет право самостоятельно решать вопрос о закрытии отдельных классов или групп на карантин.