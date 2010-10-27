Украина и Россия займутся добычей нетрадиционного газа

Украина и Россия подписали ряд двусторонних соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашения были подписаны по окончании седьмого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии, которое прошло сегодня в Киеве.

В частности, министры транспорта Украины и России Константин ЕФИМЕНКО и Игорь ЛЕВИТИН подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством России о сотрудничестве в морском и авиационном поиске и спасении на Черном и Азовском морях.

Также министры регионального развития двух стран Владимир ЯЦУБА и Виктор БАСАРГИН подписали соглашение о межрегиональном пограничном сотрудничестве.

Кроме того, подписан Меморандум о сотрудничестве в области судостроения, а также Меморандум о сотрудничестве Кабинета министра Украины с группой компаний ТНК-ВР относительно разведки и добычи газа плотных песчаников в донецком регионе.