В Украине будет производиться ядерное топливо

Топливная компания «Россатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Как передает корреспондент УНИАН, документ был подписан сегодня по итогам заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

Как сообщили в компании «ТВЭЛ», документом закреплена договоренность о том, что завод мощностью по урану в 400 тонн в год может быть введен в эксплуатацию уже в 2013 году при условии ускоренного выбора украинской стороной площадки для размещения предприятия, разработки ТЭО и проекта. Кроме того, в соглашении отмечается важность своевременного согласования украинской стороной лицензий и разрешений компетентных органов на строительство, квалификацию и эксплуатацию предприятия.

В ближайшее время планируется также утверждение и подписание в атомных ведомствах обеих стран расширенного плана мероприятий по реализации проекта, а также начала создания и регистрации СП, в котором украинская уполномоченная организация будет владеть пакетом акций в размере 50% +1.

В подписанном сегодня соглашении «ТВЭЛ» подтверждает намерение передать технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, обучать персонал и квалифицировать завод.

Кроме того, «ТВЭЛ» обеспечит доступ украинской организации к частичному финансированию проекта, а также будет поставлять на завод все недостающие до момента локализации компоненты и комплектующие ядерного топлива. Также «ТВЭЛ», согласно документу, обещает обеспечить производство услугами по обогащению урана из России. В соглашении также отмечена возможность в перспективе поставок продукции завода на рынки третьих стран.

Как сообщал УНИАН, 21 июня т.г. Украина открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, пригласив к участию в конкурсе ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США).

Победителем конкурса признан российский государственный концерн «ТВЭЛ». Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия 2 сентября т.г.

После направления уведомлений участникам конкурса планируется, что межведомственная комиссия передаст документацию об итогах конкурса на утверждение Кабинета Министров Украины с рекомендацией определить партнером по строительству завода ОАО «ТВЭЛ».

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.