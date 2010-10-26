Отношения Украины и Германии в военной сфере - на высоком уровне

Украинско-немецкие отношения в военной сфере останутся на высоком уровне и будут способствовать укреплению безопасности в Европе.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, об этом сказал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО во время встречи с атташе по вопросам обороны при Посольстве Федеративной Республики Германия в Украине полковником Герхардом Францем ГАГНЕРОМ, которая состоялась сегодня в Киеве в связи с его назначением на должность.

“Украинско-немецкие отношения в военной сфере останутся на высоком уровне и будут способствовать укреплению безопасности в Европе”, – подчеркнул Г.ПЕДЧЕНКО.

Начальник Генерального штаба поблагодарил немецкую сторону за поддержку Вооруженных сил Украины и помощь в реализации практических проектов в сфере безопасности, результатом которых является привлечение украинских контингентов к операциям по поддержанию мира.

Генерал-полковник Г.ПЕДЧЕНКО, в частности, высоко оценил важность стажировки представителей Объединенного оперативного командования ВСУ в Объединенном командовании Бундесвера.

“Это дает возможность получить практический опыт работы при планировании и проведении миротворческих операций, осуществлении управления многонациональными контингентами” - подчеркнул он.

Также Г.ПЕДЧЕНКО дал позитивную оценку участию руководящего состава Вооруженных сил Украины в совместных украинско-немецких семинарах при поддержке Фонда ”Наука и политика”.

“Благодаря этой программе более 169 украинских генералов, адмиралов и офицеров овладели современными подходами к развитию Вооруженных сил и расширили мировоззрение по ключевым вопросам мировой и европейской безопасности”, - сказал начальник Генштаба ВСУ.

По его словам, также перспективными направлениями сотрудничества между Вооруженными силами двух стран является реализация совместных проектов в сфере авиационных перевозок.

“Неизменным в этом контексте является предложение украинской стороны относительно привлечения транспортной авиации Воздушных сил Украины для перевозки миротворческих контингентов ФРГ”, - сказал генерал-полковник Г.ПЕДЧЕНКО.

В свою очередь полковник Г.Ф.ГАГНЕР предложил сосредоточить сотрудничество между военными ведомствами на более конкретных мероприятиях, которые будут обязательно реализованы.

В завершение встречи начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины подчеркнул, что приоритетом для Украины является участие в совершенствовании и развитии европейской безопасности с целью обретения членства в Европейском Союзе, сообщили в Минобороны.