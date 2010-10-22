ГАИ сняла с рейса пьяного водителя маршрутки
14:49, 22 октября 2010Общество
1891 0
В Николаевской области
В Николаевской области во время проведения комплекса целевых профилактических мероприятий под условным названием “Перевозчик” работники Госавтоинспекции задержали водителя маршрутного автобуса, который находился в нетрезвом состоянии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, медицинская экспертиза, проведенная в присутствии свидетелей, показала в его крови почти 1,7 промилле алкоголя.
Материалы переданы в суд. Водителю автобуса инкриминируют ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях - управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter