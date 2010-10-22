Янукович едет в Кировоград

В пятницу, 22 октября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет находиться с рабочей поездкой в Кировоградской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемониях открытия Международного пассажирского терминала коммунального предприятия аэропорт «Кировоград» и радиологического корпуса Кировоградского областного онкологического диспансера.

Президент Украины также ознакомится с работой ЗАО «Научно-производственное предприятие «Радий» и вручит ключи от автомобилей ветеранам Великой Отечественной войны.

В этот же день под председательством В.ЯНУКОВИЧА состоится расширенное заседание рабочей группы Комитета по экономическим реформам по вопросам реформирования сферы здравоохранения.