В Тернополе состоялся Венский бал

В Тернополе по случаю Дня национального праздника Австрийской Республики состоялся Венский бал.

Как сообщил во время пресс-конференции Святослав ЛАШКЕВИЧ, генеральный директор маркетинговой группы «9 с половиной идей», которая организует мероприятие, на бал приглашены 90 пар. «В течение месяца все люди, которые купили билеты, имели возможность бесплатно пройти мастер-классы в танц-клубе «Альянс». Известных в городе людей, как и представителей власти, которые тоже будут сегодня развлекаться на балу, я на этих мастер-классах не заметил. Возможно, они просто не хотят танцевать, а возможно, уже умеют это делать, и даже завоюют титул Короля или Королевы бала», – отметил С.ЛАШКЕВИЧ.

По его словам, Короля и Королеву бала избирали среди тех людей, которые лучше других проявят себя умением танцевать. Кроме сертификатов, подтверждающих титул, лучшие пары также получили ценные подарки от организаторов. Отдельно разыграна путевка на двоих в Австрию.

Бал провели в помещении областного драмтеатра под сопровождение Галицкого камерного оркестра. Мастер-класс для участников бала проводил киевский хореограф Дмитрий ДИКУСАР.

Организаторы отметили обязательный дресс-код. На бал мужчинам можно лишь во фраке-смокинге или темном костюме, женщинам – в вечерних платьях. В программе бала – вальсы, танго, польки, а под конец оркестр исполнит блюз. Между танцами гостей угощали, а также будут разыгрывали ценные призы.

«Мы хотим, чтобы люди почувствовали красоту и шарм Венского бала, а вместе с тем хорошо отдохнули и зарядились положительными эмоциями», – объяснил замысел С.ЛАШКЕВИЧ.