Королевская: скоро узнаем, крышует милиция игорный бизнес или нет

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства поддержал закон, расширяющий права милиции в борьбе с игорным бизнесом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета, представляя подготовленный ко второму чтению законопроект 5349-д, глава Комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что он предоставляет Министерству внутренних дел необходимые полномочия для того, чтобы закрыть все игровые салоны.

"Мы провели несколько совещаний с Министерством внутренних дел, и пришли к общему пониманию того, какие полномочия необходимы милиции, вплоть до уголовной ответственности, конфискации и ликвидации имущества нарушителей закона. После принятия этого документа мы будем четко понимать: либо игорный бизнес "крышуется" милицией, либо они смогут навести порядок в стране", - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, несмотря на то, что в Украине действует закон о запрете игорного бизнеса, казино и залы игровых автоматов продолжают работать.

«Игорный бизнес ушел в тень, но не исчез из жизни украинцев. Если сразу после принятия закона об отмене игорного бизнеса прошла волна закрытий игорных заведений, то сейчас в этой сфере полный «беспредел». Игорный бизнес вышел из подполья, а правоохранительные органы ведут имитацию борьбы с этим незаконным бизнесом», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что сейчас в борьбе с игорным бизнесом действует очень длинная и усложненная процедура: милиция ходит на проверку, составляет акт, далее передает этот акт налоговой службе, и уже налоговая обращается в суд. «Цель закона – упростить процедуру и дать больше прав милиции. Таким образом, мы даем милиции инструмент для закрытия теневого рынка», - отметила глава Комитета ВР.

Кроме того, на заседании Комитета не был поддержан ряд законопроектов, авторы которых предлагают разрешить функционирование казино и игровых салонов на отдельных территориях. "До тех пор, пока не будет ликвидирован нелегальный игорный бизнес, говорить о какой-то модели возобновления игорного бизнеса в той или иной форме я считаю недопустимым", - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также по инициативе депутатов от Партии регионов Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства отправил на доработку подготовленный ко второму чтению президентский законопроект «О рыночном надзоре и контроле продукции» (6694) и ряд законопроектов, связанных с этим документом.